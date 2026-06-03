Inter : les 3 pistes prioritaires pour le mercato

L’Inter Milan a besoin de régénérer son effectif cet été, d’autant que plusieurs joueurs sont surveillés de près, comme Dumfries ou Bastoni. Selon Sky Italia, les premières pistes nerazzurre sont connues, et elles mènent à Marco Palestra, le latéral droit qui appartient à l’Atalanta mais qui a explosé cette saison en prêt du côté de Cagliari, devenant même international italien.

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En défense, l’Inter a coché le nom du Français Oumar Solet. Le défenseur central formé à Lyon s’est montré efficace du côté de l’Udinese et aurait donné sa priorité au club intériste. Enfin, pour succéder à Yann Sommer, le portier international suisse en fin de contrat, le club vise Ivan Provedel, pas tout jeune non plus puisqu’il a 32 ans.