Laurent Batlles de retour à Clermont ?

Après le rachat par Stéphane Tessier, Clermont - qui s’apprête à passer devant la DNCG pour valider ses comptes, mais également le rachat - s’active dans la recherche de son nouvel entraîneur. Selon les dernières informations de L’Équipe, Laurent Batlles pourrait d’ailleurs effectuer son retour, lui qui a laissé une très bonne impression lors de sa dernière expérience en Auvergne.

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Le quotidien français précise toutefois qu’un autre candidat est dans le viseur du CF63. En effet, l’ancien entraîneur du Red Star, Grégory Poirier, reste aussi une piste plausible.