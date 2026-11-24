La décision est enfin tombée. Le Tribunal arbitral du sport a décidé de déclarer le Sénégal vainqueur de la CAN 2025 aux dépens du Maroc. Un énième revirement de situation offert par le football africain après la surprise du 17 mars 2026. Ce soir-là, pendant que les clubs européens s’affrontaient en Ligue des champions, la Confédération africaine annonçait qu’elle annulait la victoire du Sénégal et que le Maroc remportait officiellement la CAN 2025. Un énorme coup de théâtre qui a logiquement poussé la Fédération sénégalaise à réagir. S’en est suivi une longue bataille juridique jusqu’au verdict de cet après-midi.

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Et pour bien comprendre ce qui a fait pencher la balance en faveur des Lions de la Teranga, malgré leur choix de quitter le terrain durant la finale, l’organisme basé en Suisse est tout d’abord revenu sur les positions de chacun des deux camps. « La FSF (la Fédération sénégalaise, ndlr) avait interjeté un appel contre une décision prise par le Jury d’Appel de la CAF déclarant que l’équipe nationale du Sénégal avait perdu la finale de la CAN 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc. Dans son appel, la FSF a soutenu que la décision de l’arbitre, M. Jean-Jacques Ngambo Ndala, de reprendre le match à la 109e minute (90+19) pendant la finale de la CAN 2025 et de permettre à celui-ci de se conclure par un résultat sportif ne pouvait être revue car elle relevait de la doctrine du field of play (« doctrine des règles du jeu »). La FRMF (la Fédération marocaine, ndlr) a au contraire allégué que la décision de l’arbitre ne relevait pas de la doctrine du field of play car elle ne s’applique pas aux conséquences disciplinaires du comportement de l’équipe du Sénégal. La FRMF a estimé qu’en quittant le terrain momentanément, l’équipe du Sénégal avait violé les articles 82 et 84 des Règlements de la CAN, ce qui aurait dû conduire l’arbitre à arrêter le match de manière anticipée. La FRMF a fait valoir que l’arbitre avait commis une erreur de droit et que sa décision était entachée d’arbitraire. »

La décision de M. Ngambo Ndala a fait la différence

C’est donc le choix de M. Ngambo Ndala de faire reprendre le match qui a été décisif pour le TAS. « Après avoir examiné les arguments soulevés par les Parties, la Formation Arbitrale a estimé que la décision de l’arbitre de reprendre le match ou de l’arrêter définitivement était une décision qui relevait de sa seule appréciation. En sifflant la reprise du jeu, l’arbitre a considéré que les conditions pour reprendre le match étaient remplies : les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match », indique le TAS, avant de conclure.

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Le TAS a-t-il eu raison de redonner la CAN 2025 au Sénégal ? Oui, le Maroc ne mérite pas d’être sacré. Les Sénégalais ont quitté le terrain, mais le match est allé jusqu’à son terme malgré tout et c’est le Sénégal qui a gagné. Non, le TAS aurait dû confirmer la décision de la CAF parce que le Sénégal a quitté le terrain et il ne fallait pas laisser passer ça. Le TAS aurait dû ne pas attribuer de vainqueur pour cette CAN 2025. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Après avoir examiné les arguments soulevés par les Parties, la Formation Arbitrale a estimé que la décision de l’arbitre de reprendre le match ou de l’arrêter définitivement était une décision qui relevait de sa seule appréciation. En sifflant la reprise du jeu, l’arbitre a considéré que les conditions pour reprendre le match étaient remplies : les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match. Aux yeux de la Formation arbitrale, il ne fait donc pas de doute que les effets de la décision de l’arbitre étaient limités au terrain de jeu. À ce titre, la Formation est d’avis qu’il convient de considérer la décision de l’arbitre comme relevant de la doctrine du field of play. Les articles 82 et 84 des Règlements de la CAN étant uniquement destinés à déterminer l’issue d’un match lorsque le comportement d’une équipe conduit l’arbitre à constater l’arrêt définitif de la partie, ils ne sont pas applicables dans cette affaire. En conclusion, la Formation arbitrale estime que l’arbitre n’a commis aucune erreur de droit. La Formation Arbitrale a reconnu que l’arbitre a dû prendre sa décision dans un climat d’extrême tension. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de qualifier cette décision d’arbitraire, bien au contraire. En effet, le jugement de l’arbitre ne paraît pas avoir été affecté par les éléments extérieurs au jeu. Concernant les aspects disciplinaires de l’affaire, la Formation arbitrale a rappelé que la FSF, l’entraîneur M. Pape Thiaw et certains joueurs avaient déjà été sanctionnés par la CAF, au terme de procédures disciplinaires distinctes. Par conséquent, l’appel de la FSF est admis. La décision du TAS a été rendue à l’unanimité », peut-on lire dans le communiqué envoyé aux médias.