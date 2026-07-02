Coupe du Monde 2026 : les supporters belges se moquent du Sénégal

Hier soir, la Belgique défiait le Sénégal lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Et les Diables Rouges n’ont pas tremblé pour renverser la situation et se qualifier au bout des prolongations (3-2). Si les Sénégalais sont très déçus de leurs prestations, Pape Gueye a d’ailleurs annoncé son retrait de la sélection quelque temps après, certains sont aux anges.

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Des supporters belges 🇧🇪 :



«Sortez pas du terrain 🇸🇳 » pic.twitter.com/T4awLuyBc6 — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) July 1, 2026

Comme le montre ces images à la fin du match, où l’on aperçoit des fans belges en train de célébrer la victoire et la qualification… en se moquant ouvertement de l’adversaire. « Sortez pas du terrain, sortez pas du terrain » était notamment indiqué par quelques supporters. Évidemment, ils faisaient référence à la finale de la dernère CAN lorsque les Lions de la Teranga avaient quitté la pelouse face au Maroc.