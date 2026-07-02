Menu Rechercher
Commenter 13
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : les supporters belges se moquent du Sénégal

Par Tom Courel
1 min.
Tielemans (Belgique) contre le Sénégal @Maxppp
Belgique 3-2 Sénégal
winamax
1 2.10 N 3.35 2 3.50 bonus 100€

Hier soir, la Belgique défiait le Sénégal lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Et les Diables Rouges n’ont pas tremblé pour renverser la situation et se qualifier au bout des prolongations (3-2). Si les Sénégalais sont très déçus de leurs prestations, Pape Gueye a d’ailleurs annoncé son retrait de la sélection quelque temps après, certains sont aux anges.

La suite après cette publicité

Comme le montre ces images à la fin du match, où l’on aperçoit des fans belges en train de célébrer la victoire et la qualification… en se moquant ouvertement de l’adversaire. « Sortez pas du terrain, sortez pas du terrain » était notamment indiqué par quelques supporters. Évidemment, ils faisaient référence à la finale de la dernère CAN lorsque les Lions de la Teranga avaient quitté la pelouse face au Maroc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Belgique
Sénégal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Belgique Flag Belgique
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier