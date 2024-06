Euro 2024 : Philippe Diallo a tranché pour l’avenir de Didier Deschamps

Sélectionneur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France, Didier Deschamps (151 matchs dirigés) s’apprête à vivre sa sixième grande compétition internationale. Battus en finale par le Portugal en 2016, les Bleus avaient rapidement été éliminés en 2021 par la Suisse, dès les 8es de finale. Favorite à la victoire finale, une nouvelle élimination précoce serait considérée comme un échec cuisant pour la France. Suffisant dès lors pour remettre en cause la position de Didier Deschamps ? Interrogé à ce sujet, Philippe Diallo a fait le point sur l’avenir du technicien basque en cas de contre-performance en Allemagne.

« Non, je ne le crois pas du tout (qu’il serait menacé si les Bleus n’allaient pas en demi-finales). Déjà parce qu’il a un contrat qui va jusqu’en 2026. Au-delà de cela, on est avec un sélectionneur qui, depuis des années, a une pérennité de résultats au plus haut niveau qui plaident pour lui. À l’Euro 2021, certains observateurs disaient que l’élimination en huitièmes de finale (face à la Suisse, 3-3, 4-5 aux t.a.b.) était un échec et qu’il fallait changer de sélectionneur. Un an après, on jouait la finale de la Coupe du monde et il s’en est fallu de quelques centimètres pour que l’on ajoute une troisième étoile sur notre maillot (face à l’Argentine, 3-3, 2-4 au t.a.b.) », a expliqué le président de la FFF dans les colonnes de L’Équipe.