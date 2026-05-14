EdF : 13 Bleus vont découvrir la Coupe du monde

Un groupe mêlant expérience et jeunesse. Ainsi, Didier Deschamps a choisi un groupe avec 13 joueurs ayant déjà connu la Coupe du monde. On y retrouve quatre champions du monde 2018 avec N’Golo Kanté, Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Les trois derniers disputant leur troisième mondial. Présents en 2022, Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Marcus Thuram seront également de l’aventure pour une deuxième campagne. Lucas Digne va aussi vivre une deuxième Coupe du monde après 12 ans d’attente, lui qui était au Brésil en 2014.

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En revanche, ils sont treize à découvrir la Coupe du Monde pour la première fois. Bradley Barcola était là pour l’Euro 2024 comme Brice Samba et Warren Zaïre-Emery et va découvrir la Coupe du monde. Expérimenté, Mike Maignan avait manqué la Coupe du monde 2022 sur blessure et va enfin disputer cette compétition alors qu’il était à l’Euro 2020 et 2024. En revanche, c’est une grosse première pour Maxence Lacroix, Malo Gusto, Maghnés Akliouche, Manu Koné, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki et Jean-Philippe Mateta. Pour Robin Risser, c’est même sa première convocation.