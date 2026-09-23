ASSE : Ivan Gazidis dresse le bilan de deux ans de projet Kilmer

Ivan Gazidis a réaffirmé la volonté des propriétaires de l’AS Saint-Étienne de construire le club sur la durée, sans se lancer dans une course aux dépenses. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président de l’ASSE et de Kilmer Sports explique que Larry Tannenbaum, propriétaire du club depuis 2024, se considère davantage comme un « gardien » que comme un propriétaire. L’objectif est de développer progressivement toutes les composantes de l’ASSE et de laisser, à terme, une institution plus solide. Deux ans et demi après son arrivée, Gazidis estime que cette saison est la première où l’effectif et le staff correspondent véritablement aux choix de la nouvelle direction. Une stratégie qui demande de la patience, malgré la déception de ne pas avoir retrouvé la Ligue 1 la saison dernière.

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Le dirigeant sud-africain reconnaît l’impatience des supporters mais assure que le projet ne repose ni sur la démesure ni sur des investissements sans limite, résumant sa philosophie par une formule : « Nous ne sommes pas le PSG de la Ligue 2 ». Gazidis met également en avant les premiers résultats obtenus en dehors du terrain : selon lui, les revenus commerciaux ont fortement augmenté et les ventes de maillots ont triplé depuis l’arrivée de Kilmer Sports. L’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan estime néanmoins qu’une partie du travail réalisé reste encore peu visible de l’extérieur et assure que de nombreux changements doivent encore être menés à Saint-Étienne.