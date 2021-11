Liga : tout en maîtrise, le Real Madrid dispose de Grenade

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Grenade ce dimanche, pour le compte de la quatorzième journée de Liga. Troisièmes avec 27 points au coup d'envoi, les Merengues avaient l'opportunité de prendre seul la tête du championnat après la défaite de Séville face à Alavés (2-2) et en attendant le match de la Real Sociedad contre Valence. Grenade (17e, 11 pts) restait sur une défaite à l'Espanyol Barcelone (2-0), après avoir enchaîné quatre rencontres sans perdre. Toujours sans Hazard et Bale, Carlo Ancelotti alignait son traditionnel 4-3-3 avec une charnière centrale Alaba-Nacho, accompagné de Mendy et Carvajal dans les couloirs. Casemiro prenait place devant la défense, avec Kroos et Modric légèrement plus haut. En attaque, Benzema était en pointe soutenu par Vinicius Jr à gauche et Asensio à droite. Du côté des Rojiblancos, Robert Moreno avait pour sa part choisi un 4-4-2 avec Maximiano dans les cages et une défense composée de Quini, Diaz, Sanchez et Neva. Gonalons prenait place au milieu de terrain en compagnie de Monchu, avec Rochina et Soro sur les ailes, tandis que Suarez et Puertas formait le duo d'attaque. La rencontre débutait sur un petit rythme, Grenade était bien en place ce qui contrariait les offensives madrilènes.

La suite après cette publicité

Asensio finissait par débloquer la situation. Lancé en profondeur par Kroos, l'international espagnol se présentait seul face Maximiano, ce dernier ne pouvait que dévier le ballon avant de le voir finir au fond de ses filets (0-1, 19e). Le Real prenait même rapidement deux buts d'avance. Après un corner joué à deux entre Kroos et Mordric, l'Allemand centrait fort devant le but pour Nacho, laissé seul par la défense de Grenade et qui trompait le gardien rojiblanco (0-2, 25e). Le défenseur espagnol était bien aidé par Puertas, mal aligné et qui couvrait une éventuelle position de hors-jeu. Les Merengues continuaient de pousser, sur un contre, Vinicius Jr décalait Benzema, qui remettait à Asensio devant le but. Dans une position légèrement excentrée, la frappe de ce dernier manquait de puissance et était dégagée par Soro sur sa ligne (31e). Dans la foulée, Grenade revenait au score. Vinicius Jr perdait le ballon dans ses 35 derniers mètres au profit de Gonalons, le Français servait Suarez qui trompait Courtois d'une frappe puissante, légèrement déviée par Nacho (1-2, 34e). Les locaux étaient même proches d'égaliser. Casemiro déviait de la tête un centre de Gonalon qui forçait Courtois à se déployer. Quini était sur le deuxième ballon, mais sa frappe finissait dans le petit filet extérieur du gardien belge (39e).

Le Real Madrid tout en maîtrise

Juste avant la mi-temps, Benzema s'infiltrait dans la surface, mais voyait sa frappe arrêtée par Maximiano (44e). Sur l'action suivante, Suarez était à la réception d'un centre de Quini au deuxième poteau. L'attaquant de Grenade ratait légèrement sa reprise qui finissait à côté de la cage de Courtois (45e). Les deux équipes retournaient aux vestiaires sur ce score de 1-2, au terme d'une première mi-temps dominée par le Real, mais qui a vu les locaux revenir au score sur leur seule frappe cadrée. Dès le début de la seconde période, Carvajal décochait une frappe depuis l'entrée de la surface qui passait légèrement à côté de la cage de Grenade (48e). Kroos s'essayait à son tour, mais sa tentative s'envolait dans les tribunes. Après une belle ouverture d'Asensio, Benzema se présentait seul face à Maximiano. L'international français tentait d'effacer le portier rojiblanco d'un crochet intérieur, mais était repris par le très bon retour de Monchu (54e). Dans la foulée, Benzema décalait Modric seul sur la gauche de la surface adverse. Le Croate servait Vinicius Jr devant le but qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-3, 56e).

À la suite d'un petit numéro du Brésilien, Monchu était coupable d'un très vilain tacle sur le joueur du Real Madrid qui entraînait son expulsion, tout comme celle de son entraîneur, mécontent de cette décision arbitrale (67e). Déjà en difficulté dans le jeu et désormais réduits à 10, les joueurs de Grenade subissaient les assauts des Madrilènes. Après des occasions de Benzema (72e) et Rodrygo (75e), Mendy était trouvé par Casemiro sur la gauche de la surface. Le latéral français rentrait sur son pied droit avant d'ajuster Maximiano pour inscrire le quatrième but de son équipe (1-4, 76e). Les Rojiblancos étaient proches de réduire l'écart au score en fin de match, mais Courtois était sur la trajectoire de la tête de Molina (89e). Avec cette victoire 1-4, les Merengues prennent provisoirement la tête de la Liga, en attendant le match de la Real Sociedad face à Valence ce dimanche soir (21h). Lors de la prochaine journée, Grenade se déplacera sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, le Real Madrid recevra Séville.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Grenade