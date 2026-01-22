Luciano Spalletti fait une demande surprenante à Jonathan David
Luciano Spalletti reste fidèle à sa réputation d’exigence, même après un succès cohérent face au Benfica de José Mourinho en Ligue des Champions hier (2-0). En effet, l’entraîneur bianconero a reconnu une équipe plutôt améliorée, estimant qu’ils sont tous impliqués et heureux d’essayer de faire des choses. Cependant, le coach a préféré mettre l’accent sur les points à corriger plutôt que de savourer la victoire à domicile. Parmi les sujets abordés, Spalletti a évoqué l’attitude de Jonathan David sur le front de l’attaque, pourtant auteur de deux passes décisives pour les buts de Khephren Thuram et Weston McKennie, en seconde période.
« Je suis satisfait de lui, car il sait jouer au football, mais il n’a pas la méchanceté et la férocité de dire "je vais prendre ce ballon parce qu’il est fondamental" : pour lui, ils sont tous pareils. Il a ce visage de bon garçon. Pour être un peu plus déterminé, il faut avoir des expériences et des meilleures sensations », a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Malgré ces quelques petites failles, la Vieille Dame a assuré une victoire essentielle dans la course aux phases finales. Cette 15e place au classement en coupe d’Europe lui permet de se rendre à Monaco le 28 janvier prochain, sans trop de difficultés (21h).
