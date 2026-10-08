Real Madrid : José Mourinho a perdu le contrôle de son vestiaire !

Après trois semaines de trêve internationale, le retour aux affaires s’annonce particulièrement mouvementé pour le Real Madrid. En effet, le club merengue va attaquer un mois d’octobre déjà décisif pour la suite de sa saison, avec notamment deux rencontres en Ligue des Champions, à Rome (le 14 octobre) et contre Leipzig (le 21 octobre). Et, bien évidemment en point d’orgue, le premier Clasico de la saison contre le FC Barcelone, en Liga, le 25 octobre au Spotify Camp Nou, qui s’annonce déjà décisif pour la course au titre. Des échéances importantes que le Real Madrid ne va pas aborder de la meilleure des manières.

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Car, depuis le retour de José Mourinho cet été, les polémiques se multiplient au sein de la Casa Blanca. Cinq mois après la fin de la saison dernière, l’entraîneur portugais n’a, semble-t-il, pas réussi à modifier la dynamique d’un vestiaire déjà marqué par certaines tensions. Selon les informations de la Cadena SER, l’ambiance est toujours aussi froide entre les joueurs, malgré l’arrivée du Special One et son management réputé pour sa capacité à remobiliser ses groupes. Une situation qui inquiète alors que le Real Madrid s’apprête à entamer une série de rendez-vous particulièrement importants.

Un vestiaire toujours aussi froid

Dans l’émission El Larguero, le journaliste Antón Meana a dressé un constat particulièrement préoccupant sur l’état du groupe madrilène. « Le seul problème, c’est que je continue de voir ce vestiaire aussi froid qu’il y a cinq mois », a-t-il expliqué. D’après ses dires, Mourinho n’a ainsi pas réussi à changer les relations au sein du groupe, qui « n’avait pas de bonnes relations avec Xabi Alonso ni avec Arbeloa ». Le journaliste ibérique évoque également des tensions particulièrement importantes, affirmant que « deux footballeurs, à notre connaissance, en sont venus aux mains ».

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Le feuilleton autour de Kylian Mbappé durant cette trêve vient davantage alimenter les discussions autour du club merengue. De retour à Valdebebas après sa blessure qui l’a contraint à déclarer forfait pour la suite du rassemblement des Bleus, le Bondynois a effectué son premier entraînement collectif mercredi. Selon Antón Meana, José Mourinho pourrait décider de le titulariser contre Villarreal, ce week-end. Le Portugais devra aussi gérer les éventuelles tensions autour de son joueur, alors que certaines en interne estiment « qu’il n’a toujours pas compris comment fonctionnaient le Real et son environnement ».