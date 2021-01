Rudi Garcia n'est pas inquiet pour le mercato de l'OL et son avenir

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais démarre 2021 dans la peau du leader de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia qui, ambitieux, espère ne pas s'arrêter là. Et si le mercato estival avait quelque peu perturbé son groupe, cela ne sera pas le cas cet hiver à en croire le coach des Gones, longuement interrogé par Le Progrès. «On veut retrouver la Ligue des champions. Les joueurs savent que le staff est très ambitieux et fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Le staff veut retrouver la Ligue des champions comme les joueurs. Donc il n’y a pas de raison que les joueurs ne suivent pas», a-t-il lâché.

De nouveau interrogé sur ses intentions pour le marché des transferts, le technicien rhodanien a assuré qu'il n'attendait pour l'instant pas de nouvel attaquant pour compenser l'absence sur blessure de Moussa Dembélé (24 ans) qui, selon nos informations, est dans le viseur de l'Atlético de Madrid. Confiant dans le dossier Memphis Depay (26 ans), l'entraîneur lyonnais a ensuite évoqué son avenir.

«Pas trop inquiet»

En fin de contrat en juin 2021, à l'issue de la saison, il préfère ne pas trop se projeter. «Quand un coach est en fin de contrat, s’il y a un manque d’adhésion, là, ça peut être un problème. Mais nous, on est à l’abri de ça», a-t-il d'abord expliqué avant de poursuivre. «On commence à avoir de la bouteille. Il ne faut pas être trop inquiet. C’est un métier de plus en plus difficile».

Garcia, sans trop se prendre la tête, reste ouvert à toutes les options. «Les pages de calendrier tournent, les cheveux deviennent de plus en plus gris et, du coup, ce n’est pas si mal que ça d’avoir des moments pour se ressourcer. On verra. S’il faut se ressourcer, on se ressourcera, et si ça continue, ce sera super», a-t-il conclu. En attendant, il profite. Et pour l'instant, l'OL aussi !