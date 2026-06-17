CdM 2026 : Lionel Messi égale le record de Miroslav Klose

Un match pour l’histoire de la part de Lionel Messi. Titulaire ce soir contre l’Algérie, l’attaquant argentin a livré un match totalement fou. Auteur de trois buts, il vient de marquer l’histoire. En effet, il porte son total de buts en Coupe du Monde de 13 à 16.

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16 - Lionel Messi logra su hat-trick ante Argelia e iguala a Miroslav Klose como el jugador con más goles en Copas del Mundo.



Inigualable. pic.twitter.com/bJ9PhDwlsG — OptaJavier (@OptaJavier) June 17, 2026

Avec 16 réalisations, il égale ainsi Miroslav Klose qui était le seul meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde. Ce lundi contre l’Autriche, il aura l’occasion de le dépasser. Lionel Messi a marqué 1 but en 2006, 0 but en 2010, 4 buts en 2014, 1 but en 2018, 7 buts en 2022 et 3 buts en 2026.