Crystal Palace accélère pour Chrislain Matsima

Alors que Maxence Lacroix se dirige vers Chelsea, Crystal Palace prépare sa succession. Le club londonien dirigé par Pierre Sage est particulièrement intéressé par le défenseur central Chrislain Matsima (24 ans). Ce dernier qui a été formé à Monaco - qui dispose de 15 % sur la plus-value - porte désormais le maillot d’Augsbourg en Bundesliga.

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Nous vous avons déjà fait part de cet intérêt et nous pouvons désormais vous confirmer que le dossier s’accélère fortement. D’après nos informations, les deux clubs ont intensifié les discussions et cela avance dans le bon sens pour le transfert de Chrislain Matsima vers les Eagles. L’ancien Monégasque s’est d’ailleurs déjà mis d’accord verbalement avec le club londonien.