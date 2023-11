Fair-Play Financier : Chelsea risque une grosse sanction

Février 2022 a été un véritable chamboulement pour Chelsea. Détenu alors depuis environ 18 ans par l’oligarque russe Roman Abramovich, le club anglais a vu ce dernier être obligé de vendre son club suite à la guerre en Ukraine provoquée par la Russie et qui a conduit à des sanctions internationales. Depuis le club est passé entre les mains de Todd Boehly qui a lancé un nouveau cycle. Sportivement, celui-ci a encore du mal à prendre forme avec une douzième place en Premier League la saison dernière et seulement une dixième place en Premier League lors de l’exercice actuel. Alors qu’on sent un progrès notable dans le jeu à l’image du 4-4 décroché face à Manchester City dimanche dernier, un nouveau grain de sable vient de rentrer dans la botte de l’homme d’affaires américain. En effet, Chelsea est l’objet d’une enquête sur différents transferts réalisés au moment de l’ère Roman Abramovich.

Les cas des transferts de Samuel Eto’o et Willian en 2013 en provenance de l’Anzhi Makhachkala respectivement librement et pour 35 millions d’euros ont déjà fait l’objet d’enquêtes. Des paiements étranges ont été retrouvés 9 ans plus tard au moment du changement de propriétaire. «Des sources proches du dossier ont affirmé que des paiements à au moins six sociétés offshore avaient été identifiés, ce qui soulève la question de savoir s’ils étaient liés au transfert de joueurs. Les paiements présumés, qui s’élèvent à sept chiffres, ne semblent pas avoir été enregistrés dans le cadre des rapports financiers annuels du club à la FA, à la Premier League et à l’UEFA, ce qui constituerait une violation de leurs règles» écrivait The Times il y a encore deux semaines. Ce mercredi, The Guardian nous en dit plus avec la publication d’une enquête plus détaillée sur ce sujet.

Une affaire de plusieurs dizaines de millions de £

Tout d’abord, on apprend que ces deux transferts ne sont pas les seuls à avoir été bénéficiaires de cette pratique puisqu’on peut rajouter l’agent d’Eden Hazard, un associé de l’ancien coach des Blues Antonio Conte et plusieurs responsables de Chelsea. C’est donc sur de nombreux dossiers que le club anglais est l’une des entités qui fait l’objet d’une enquête internationale plus globale connue sous le nom de Chypre Confidentiel. Sur la période de 2012 à 2019, des paiements dont la valeur totale s’élève à plusieurs dizaines de millions de livres sterling ont été acheminés par des sociétés offshore appartenant à Roman Abramovich. C’était notamment le cas pour John Bico-Penaque agent d’Eden Hazard dont des documents datant de 2013 suggèrent que Leiston Holdings, qui est basé dans les Îles Vierges britanniques, a versé 7 millions d’euros à une société basée à Dubaï appelée Gulf Value FZE. La raison officielle de cette transaction : «des services de conseil […] liés à […] la recherche et le conseil en matière de sport.» Le contrat a été signé au nom de l’entreprise par… John Bico-Penaque et rien ne présume que le paiement a été déclaré aux entités sportives comme la fédération anglaise.

Ce cas n’est pas le seul, car des versements douteux concernent aussi l’Association des Jeunes Espoirs de Bobo, l’ancien club de Bertrand Traoré, mais aussi Zoran et Vladica Lemić. Ce dernier a permis les arrivées à Chelsea d’Arjen Robben, Branislav Ivanović, Nemanja Matić ou encore Carlo Ancelotti. Dès lors, le fait de passer par des sociétés extérieures au club laisse présumer des infractions dans le cadre du Fair-Play Financier. «Si un club devait cacher ses dépenses […] en payant ces sommes par l’intermédiaire d’autres entités, il est concevable qu’il puisse enfreindre les règles de la FFP. Vous contourneriez effectivement vos exigences réglementaires, qui limitent votre capacité à dépenser, et dépenseriez plutôt par l’intermédiaire d’une société offshore. Toute opportunité d’obtenir un avantage injuste fausse la compétition en faveur d’un club particulier et porte atteinte à l’intégrité du football, sur un plan fondamental» a notamment déclaré Samuel Cuthbert, avocat sportif à Outer Temple Chamber quand il a été interrogé par le média anglais.

Chelsea peut perdre des points

Chelsea a d’ailleurs réagi à ce sujet et la nouvelle direction a prouvé sa bonne foi via un de ses porte-parole : «ces allégations sont antérieures à la propriété actuelle du club. Ils sont basés sur des documents qui n’ont pas été présentés au club et ne concernent aucune personne se trouvant actuellement au club. Les acheteurs ont pris connaissance de « rapports financiers potentiellement incomplets concernant les transactions historiques au cours de la précédente propriété du club ». Immédiatement après la finalisation de l’achat, le club a signalé ces problèmes de manière proactive à tous les régulateurs du football concernés. Conformément aux principes fondamentaux de conformité et de transparence totale du groupe de propriété du club, le club a aidé de manière proactive les régulateurs concernés dans leurs enquêtes et continuera de le faire.»

Alors que l’enquête continue de suivre son cours, Chelsea sait que des sanctions pourraient tomber sur le club. Déjà, l’UEFA a infligé une amende 8,6 millions de livres sterling au club suite aux informations financières incomplètes au moment du rachat par Todd Boehly. Néanmoins, les pouvoirs de l’UEFA restent limités, car elle ne peut examiner que des preuves remontant à trois années. De son côté, la Fédération Anglaise continue son enquête et pourrait sévir. Les Blues risquent une déduction de points pour concurrence déloyale. Si pour le moment, la situation reste encore floue sur l’ensemble des sanctions que risque le club anglais, une chose est claire, certains mouvements financiers de l’époque Roman Abramovich continuent d’agiter le club et risquent de l’handicaper à l’avenir…