Le très beau message d’adieu de Gonçalo Ramos au PSG

Après trois saisons passées en France, l’attaquant portugais Gonçalo Ramos s’en va. En quête d’un buteur, les Rossoneri ont sorti un très gros chèque pour s’offrir le Parisien, qui s’est engagé jusqu’en 2031 dans un transfert qui va rapporter environ 70 M€, bonus compris. Sur ses réseaux sociaux, le joueur de 25 ans a tenu à remercier le Paris Saint-Germain, avec qui il a remporté deux Ligue des Champions : «Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi».

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«Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout», a écrit l’ex-numéro 9 du PSG.