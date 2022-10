OL : Laurent Blanc pointe du doigt les axes d'amélioration

En marge de la victoire lyonnaise face à Lille (1-0), Laurent Blanc est revenu sur ses premières satisfactions à la tête de l'Olympique Lyonnais, au micro de Prime Video. «Moi je suis arrivé, il y avait un effectif qui était présent avec une équipe surtout en manque de confiance, qui ne prenait pas énormément de but mais à chaque fois qu'elle marquait, elle prenait des buts et elle n'arrivait pas à concrétiser et à faire des résultats» a tout d'abord confié l'ancien entraineur parisien

Le nouvel homme fort de Lyon a ensuite tenu à étayer ses propos. «Avec la charge de travail qu'on leur fait faire depuis 3 semaines, avec l'intensité qu'on met dans les entrainement, dans les jeux, pour tout te dire, on aurait joué Lille il y a deux semaines je pense qu'on n'aurait pas gagné ce match, c'était impossible de le gagner. Je regarde beaucoup de matches, je trouve que la L1 en termes athlétique, physique, d'impact, je trouve que c'est vraiment intense. En terme d'impact physique, dans les courses, pour toutes les équipes, Marseille Lens et Rennes notamment, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça va à une vitesse incroyable. Les gens sont capables de répéter les courses à haute intensité à une cadence incroyable. A ce niveau-là on n'est pas encore au top, ça se voit, ça s'est vu mais bon arrive quand même à gagner donc on est contents» a conclu Laurent Blanc tout sourire.