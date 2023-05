Man City-Real Madrid : la réaction terrible de Dani Carvajal

La suite après cette publicité

Terrible soirée pour les Madrilènes. Les troupes de Carlo Ancelotti ont été humiliées par Manchester City, s’inclinant sur le score de 4-0. Une véritable démonstration de football de la part des hommes de Pep Guardiola. Après la rencontre, Dani Carvajal était logiquement encore un peu sonné lorsqu’il a livré son analyse devant les caméras de Movistar.

« Le rival a été meilleur, ils nous ont soumis, on voit le résultat. Ils ont été supérieurs, il nous a manqué de l’attitude peut-être, on s’est trop replié trop vite dès le début, quand on a été un peu de l’avant après la pause, on était mieux. On savait que ça allait être difficile, qu’ils sont forts à la maison, mais après les sensations de l’aller on pensait qu’on allait faire mieux, surtout avec le ballon. Il faut féliciter le rival, il a été meilleur, on doit lever la tête, on reviendra fort », a lancé le latéral. C’est plutôt clair.

À lire

Manchester City - Real Madrid : les notes du match