Qui est Tom Saettel, la nouvelle recrue The Voice du Pau FC

Une histoire pas comme les autres alors que le mercato estival bat son plein. Ce dimanche, le Pau FC - interdit de recruter pendant trois mercatos début février - a officialisé l’arrivée de Tom Saettel. En effet le club palois a trouvé un moyen de se renforcer tout en respectant son interdiction en lançant un concours à la manière de l’émission The Voice pour faire signer un joueur amateur.

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«Aujourd’hui, je lance le concept vidéo le plus fou de ma vie. Je vais sélectionner 30 abonnés qui s’affronteront pour gagner un contrat de football professionnel. À l’image d’un 'The Voice’ qui donne la chance à un chanteur de devenir une star, l’idée est de donner l’opportunité à un joueur passé à travers les mailles du filet de devenir pro et d’intégrer un club de Ligue 2», expliquait, à ce titre, le créateur de contenu Valentin Lienard. Et le grand gagnant se nomme donc Tom Saettel.

Champion d’Europe U17 avec Doué, Tel et Zaïre-Emery

Formé par le Racing Club de Strasbourg, l’ancien international U18, champion d’Europe en 2022 avec l’équipe de France U17 aux côtés de Désiré Doué, Mathys Tel ou encore Warren Zaïre-Emery a vu sa carrière se stopper brutalement. «J’ai eu une méningite, un an après le championnat d’Europe, en pleine prépa’ avec le groupe professionnel. J’ai été écarté des terrains pendant quatre à cinq mois, j’étais paralysé».

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Tom Saettel est Palois. ⚜♔⚜



En provenance de Haguenau, le jeune alsacien de 21 ans, formé à Strasbourg, rejoint le Pau FC.



Révélé par le programme "Qui va signer pro", Tom a un parcours unique pour son jeune âge.



Bienvenue en Béarn, Tom. 💛💙 pic.twitter.com/u0SvfVH3Mx — Pau Football Club (@PauFootballClub) June 21, 2026

«C’est ma famille et mon mental qui m’ont permis de remonter la pente», raconte notamment le principal concerné, qui aura chuté à 44kg au cours de cette difficile période. De retour en National 2, à Haguenau, où il a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 23 matches la saison dernière, Tom Saettel va donc s’offrir un nouveau challenge, cette fois-ci en L2.