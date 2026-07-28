OL : Loïs Openda révèle le numéro qu’il a choisi

Prêté cet été par la Juventus à l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda va tenter de se relancer en Ligue 1. L’attaquant belge de 26 ans a révélé quel numéro il portera durant cette saison.

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«J’ai choisi le numéro 17 car mes numéros préférés, ce sont le 11 et le 7, j’ai pris un peu des deux et je pense que c’est pas mal», a-t-il confié dans une interview pour la chaîne YouTube de l’OL.