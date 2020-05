Real Madrid : Thibaut Courtois met la pression sur le Barça avant la reprise

La suite après cette publicité

Comme tous les championnats européens, la Liga est à l'arrêt forcé depuis la mi-mars et la pandémie de Covid-19 qui touche le monde. Mais bonne nouvelle depuis ce lundi ! Les clubs de la péninsule ibérique sont de retour à l'entraînement dans l'optique d'une reprise de la compétition le 12 juin prochain, comme l'a révélé Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnol. Les équipes sont donc au travail comme c'est le cas au Real Madrid avec un protocole sanitaire très strict à respecter pour l'ensemble des joueurs et du staff.

Si la date de la reprise se confirme, les Merengues vont pouvoir jouer le coup à fond, car si la saison avait été arrêtée, Thibaut Courtois (28 ans) aurait trouvé cela injuste, comme il l'avait déclaré il y a quelques jours : «s'ils devaient arrêter la compétition demain et que le Barça était champion, je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. À Barcelone, ils trouveraient cela logique, mais je ne pense pas que ça le soit. Finalement, ils ont joué contre nous et ont perdu [...] Non, je ne pense pas que ce serait correct.»

Dans un long entretien à la RTVE, le gardien du Real a précisé ses propos et estime que le club de la capitale espagnole peut revenir dans la course pour le titre :« une ligue est jouée à fond. Soit il y a un champion après avoir tout joué, soit vous ne pouvez pas, ce ne serait pas juste. À aucun moment je n'ai dit que Madrid devait être proclamé champion si la Liga était arrêtée. Nous sommes dans un meilleur moment, bien que nous ayons perdu contre le Betis, pour gagner cette Ligue. Je peux penser que nous sommes plus forts que le Barça même si nous avons deux points de retard. Et si les onze matchs qui restent sont joués, j'ai confiance en mon équipe et je pense que nous pouvons gagner la Liga.»

Courtois affiche ses ambitions pour la fin de saison

Avec seulement deux points de retard sur le Barça à 11 journées de la fin, le Belge compte bien tout faire pour que son équipe remporte le championnat cette saison, titre qui échappe à la Casa Blanca depuis 2017. Le dernier rempart prévient l'ennemi blaugrana, le Real ne lâchera rien. «Nous sommes Madrid et nous nous battons toujours pour tout. On se sent très bien, il y a l'équipe complète, toute récupérée... J'ai confiance en mon équipe et je l'aurai toujours, jusqu'au dernier match que je joue avec le Real Madrid. Ce sera différent : sans public, avec des règles... Mais nous allons nous battre.»

Ce retour à la compétition sera suivi de changements importants qui vont logiquement forcer les joueurs à s'adapter. D'ailleurs, l'équipe de Zinédine Zidane a déjà indiqué qu'elle ne rejouerait pas au Santiago Bernabéu cette saison, vu que les rencontres se joueront à huis clos. Une mesure que comprend Courtois, même s'il espère un retour à la normale rapidement : «nous, les footballeurs, nous voulons jouer dans des stades pleins d'ambiance, de chants et d'adrénaline. Bien sûr que nous le voulons, mais nous savons que ce n'est pas possible et que cela va durer un certain temps. Ce que nous devrons faire, c'est changer la normalité jour après jour. Il est important que le virus disparaisse.» C'est toute la société qui espère cela...