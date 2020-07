Le père de Lionel Messi attendu à Milan

Cette saison aura été pénible pour Lionel Messi (33 ans). Certes, «La Pulga» a gagné le trophée du Pichichi de la Liga (25 buts) et peut encore croire en un sacre européen, mais le contenu de l’exercice 2019/2020 du FC Barcelone est très médiocre. À cela se sont ajoutées de nombreuses fritures sur la ligne avec sa direction. De quoi relancer le débat sur son futur en Catalogne. Et les rumeurs les plus folles aussi.

Pour rappel, Messi est sous contrat jusqu’en 2021, mais il peut décider de plier bagage gratuitement à la fin de chaque saison, grâce à une clause insérée dans son bail. Et si le président Bartomeu est persuadé que l’Argentin restera, la Gazzetta dello Sport relaie une information de la RAI selon laquelle le père du joueur (qui gère aussi ses intérêts) est attendu prochainement à Milan. De quoi exciter les médias italiens, car Jorge Messi est sur le point d’acquérir un logement dans la capitale lombarde. De là à relancer le fantasme des fans de l’Inter, il n’y a qu’un pas…