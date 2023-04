Real Madrid : l’Espagne en a marre du petit jeu de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé occupe le terrain médiatique. Outre ses prestations sur le rectangle vert, le crack de Bondy fait parler de lui pour ses prises de paroles à la fois franches et fluides. La semaine dernière, KM7 a d’ailleurs utilisé ses réseaux sociaux pour faire part de son mécontentement suite à une vidéo publiée par le PSG à l’occasion de la campagne de réabonnement. On y voit le capitaine des Bleus omniprésent, contrairement à ses coéquipiers. Ce qu’il n’a pas du tout apprécié. Et il l’a fait savoir au travers d’un message diffusé sur Instagram.

«Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain.» Une formule cash qui a fait son effet, tout comme la sortie coup de poing du champion du monde 2018.

Deux sorties médiatiques antithétiques

Rapidement, le club de la capitale a tenté de réparer son erreur. De l’autre côté des Pyrénées, ses déclarations ont eu l’effet d’une bombe. Elles ont aussi relancé son avenir. Dans la célèbre émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre avait d’ailleurs expliqué que cela était une stratégie de communication de la part du Français, qui prépare le terrain pour rejoindre Madrid. «Il a commencé à jouer ses cartes pour partir cet été. Ce qui est clair, c’est qu’il ne sera pas au PSG à l’été 2024», avait-il révélé. Mais quelques jours plus tard, Kylian Mbappé a fait de nouvelles déclarations au micro de France 3.

Cette fois-ci, elles n’ont pas vraiment fait plaisir aux médias espagnols. Après une mise au point sur son rôle au PSG, il a fait part de ses envies pour la suite. « J’ai encore pas mal de choses à accomplir. Gagner la Ligue des Champions. J’ai déjà fait une finale, une demie, un quart, un huitième (rires). J’ai tout fait sauf gagner. J’espère que ça va venir le plus rapidement possible (…) Où ? Au PSG, je suis Parisien, je suis sous contrat donc c’est le PSG.» Des mots qui ont rassuré le PSG. Moins ses prétendants dont le Real Madrid, qui attend qu’il assume publiquement son souhait de venir pour s’activer.

La presse ibérique ne le comprend pas

Avec cette sortie médiatique, les Merengues ont pris un coup, eux qui échangent toujours avec le clan Mbabppé, auquel ils ont fait savoir qu’ils ne négocieront pas avec Al-Khelaïfi. La presse ibérique, elle aussi, ne comprend pas où veut en venir l’attaquant de 24 ans. "Mbappé bouleverse tout le monde", titre d’ailleurs AS à ce sujet avant d’ajouter : «la semaine dernière, l’international français a exprimé son désaccord avec le PSG pour une campagne et il réitère désormais son amour pour le maillot parisien.»

Le média ibérique ajoute qu’après sa sortie sensationnelle de vendredi dernier, «Al-Khelaïfi et compagnie ont respiré ce mercredi, puisque Mbappé a participé à un évènement au Stade France dans lequel il a laissé une phrase qui pourrait être interprétée comme un clin d’œil concernant sa continuité.» AS a du mal à le suivre, lui qui avait d’ailleurs menacé le club en octobre dernier lorsqu’il s’était senti trahi par la direction. Même constat du côté de Defensa Central qui explique que ses déclarations ont «surpris en France comme à l’étranger.»

Mbappé doit être plus clair

DC ajoute : «le moment de surprise est venu plus tard, puisqu’il a confirmé qu’il espérait gagner la Champions League avec l’équipe française, ce qui est très commenté sur les réseaux sociaux (…) Ses propos évoquent son contrat, c’est évident, mais il parle aussi de son envie de gagner la compétition fétiche du Real Madrid, la Ligue des champions, qui ne semble destinée à gagner que s’il quitte un PSG qui ne fait qu’accumuler les échecs en Europe. Ce qu’il sait lui-même.» L’Espagne en a visiblement assez du petit jeu de Mbappé, qui change de stratégie semaine après semaine.

De son côté, Marca a d’ailleurs perçu sa sortie comme un message à ses prétendants, dont Madrid. «Ses déclarations se heurtent aux informations qui le placent loin de Paris. Pour l’instant, Kylian rassure ainsi ses fans et jette un froid sur les différents prétendants qui pourraient être derrière un footballeur, dont le contrat se termine à l’été 2024.» Enfin, Josep Pedrerol, le présentateur vedette d’El Chiringuito, a envoyé un message au joueur. «Un jour, une chose. Un autre, une autre chose. Mbappé, soyez clair !» La communication de Kylian Mbappé ne fait donc pas l’unanimité en Espagne.