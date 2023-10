MU : André Onana répond à la publication d’Alejandro Garnacho

C’est une histoire assez improbable qui a eu lieu en Angleterre ces dernières heures. Après la victoire de Manchester United en Ligue des Champions, la prestation d’André Onana a été saluée par ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Le gardien camerounais a, en effet, repoussé un penalty dans les dernières secondes du match. Sur son compte X (anciennement Twitter), le jeune Alejandro Garnacho a partagé une photo de son coéquipier avec comme légende deux émojis de gorille. De quoi provoquer une pluie d’accusations de racisme et la suppression de la publication.

Et si la FA s’est déjà saisie de l’affaire et pourrait sanctionner le jeune argentin, André Onana a tenu à apporter son soutien à son coéquipier dans la foulée. « Les gens ne peuvent pas choisir par quoi je devrais être offensé. Garnacho a mis cet émoji pour définir puissance et force. Ça ne devrait pas aller plus loin. » Suffisant pour empêcher la fédération anglaise de sanctionner Garnacho ? L’avenir nous le dira.