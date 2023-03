Zinedine Zidane honoré à Paris

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane sera bientôt mis à l’honneur à Paris. L’Équipe rapporte que l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid aura son exposition à la Philharmonie de Paris, en octobre prochain. Le documentaire "Zidane, un portrait du XXIe siècle", sorti en 2006 et faisant vivre un match de 2005 entre le Real Madrid et Villarreal, sera au cœur d’une exposition sonore et visuelle, dans la salle du XIXe arrondissement.

Pas moins de 17 écrans géants diffuseront alors ce film, dans lequel chacun pourra plonger dans le souffle de Zidane, sa voix intérieure, le bruit des heurts du terrain, le chant des supporters, les sons du choc des corps et des frappes du ballon, comme l’explique l’AFP*, alors qu’une musique écossaise du groupe Mogwai viendra englober cette réalisation. De quoi ravir Zidane et les Parisiens fans du Ballon d’Or 1998.

À lire

PSG - OL : l’arbitre du choc est connu