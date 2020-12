Droits TV : Canal+ dicte sa loi à Mediapro et la LFP

Une année 2020 terrible. Outre la crise sanitaire et financière liée à la covid-19, les écuries professionnelles françaises doivent faire face à un autre problème : la crise créée par Mediapro. Nouveau diffuseur de la Ligue 1, le groupe sino-espagnol connaît les plus grandes difficultés et souhaite négocier les droits TV à la baisse. Mediapro refuse donc d'honorer ses engagements et de payer les échéances d'octobre et de décembre à temps. Un conciliateur a été nommé pour aider à régler cette crise. L'Equipe annonçait il y a quelques jours qu'un délai supplémentaire avait été autorisé par le tribunal administratif de Nanterre afin que la LFP et Mediapro trouvent un accord.

Tapis dans l'ombre, Canal+, qui pourrait récupérer les droits TV pour environ 590 M€ (+ environ 100 M€ de bonus); suivait tout ce dossier avec intérêt. Ce lundi, L'Equipe précise que la chaîne cryptée ne compterait pas céder à toutes les exigences de Mediapro, qui veut notamment que C+ prenne part aux discussions, voire reprennent sa chaîne Téléfoot et payent ses engagements avec les fournisseurs d'accès à internet. Ce que refuse formellement Canal+, qui n'ira pas sur ce dossier coûte que coûte. La chaîne cryptée serait prête à patienter et même à prendre le risque qu'un autre repreneur la devance. Ce qui n'arrange ni la LFP, ni Mediapro.