Man City : le gros troll des supporters envers Arsenal

Après la formidable victoire de Manchester City contre Arsenal à l’Etihad Stadium (2-1), la course au titre est totalement relancée en Premier League puisque les hommes de Pep Guardiola peuvent revenir à égalité de points s’ils remportent leur match en retard contre Crystal Palace. De quoi donner des idées aux supporters des Cityzens, qui ont déployé une immense banderole dans les tribunes pour faire part de leur joie.

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Sur fond noir, on pouvait y lire en grandes lettres bleues « panique dans les rues de Londres », accompagné du logo du club. Un message provocateur après ce succès plus qu’important face à leur rival londonien, dans un Etihad Stadium en liesse. Tout restera à jouer dans les cinq derniers matches de Premier League, mais Arsenal reste toujours en tête.