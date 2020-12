Tottenham : José Mourinho s'en prend à Jürgen Klopp

La défaite a de quoi être amère pour les Spurs de José Mourinho. En encaissant un but de Firminho dans les derniers instants de la rencontre comptant pour la 13e journée de Premier League ce mercredi soir, Tottenham a au grand dam de son entraîneur, laisser filer la première du classement à son adversaire (2-1). Outre le résultat, c’est plutôt l’attitude générale de Jürgen Klopp qui tout au long de la rencontre a semblé déranger le Special One. «Je lui ai dit que la meilleure équipe avait perdu et il n'était pas d'accord, mais c'est son opinion. Si je me comporte de la même manière qu'il le fait sur la ligne de touche, je ne reste pas là.»

La suite après cette publicité

«Voulez-vous que je prenne le tableau avec le temps supplémentaire des mains du quatrième officiel et que je voie ce qui m'arrive ? Pour une raison quelconque, je suis différent». Des propos toutefois rapidement démentis par le coach des Reds qui n’avait visiblement pas compris cela. «Mourinho ne m'a rien dit de mon comportement sur la ligne de touche. Je pensais qu'il avait dit que la meilleure équipe avait perdu. Ce n'était pas du tout chaud. Je pensais qu'il plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Alors, c'est tout», a ainsi conclu l'Allemand en conférence de presse d'après-match.