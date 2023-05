Manchester United-Wolverhampton : les compositions officielles

A l’occasion de la 36e journée de Premier League. Manchester United accueille Wolverhampton à Old Trafford (coup d’envoi 16h, un match à suivre en direct sur FM). Installés dans le top 4 depuis des mois, les Red Devils sont désormais sous pression après deux défaites d’affilée. Quatrième avec un match en moins, United ne compte plus qu’un point d’avance sur Liverpool, cinquième, qui se rend à Leicester lundi. La victoire est impérative pour les hommes de Ten Hag face à des Wolves, 13es, qui ne jouent plus rien en cette fin de saison.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Erik Ten Hag opère trois changements après la défaite à West Ham. Malacia, Weghorst et Rashford, blessé et absent, sortent du onze et sont remplacés par Sancho et les deux Français : Varane et Martial. L’attaquant tricolore sera épaulé devant par Antony et Bruno Fernandes notamment. Côté Wolves, Julen Lopetegui reconduit quasiment le onze victorieux d’Aston Villa le week-end dernier à une exception. Bentley remplace José Sa dans le but. Pour le reste, c’est un 4-4-2 classique avec notamment Ruben Neves et Mario Lemina au milieu. Devant, Cunha est accompagné par Diego Costa.

À lire

Manchester United met déjà la pression sur Wolverhampton

Les compositions officielles :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Fernandes, Sancho - Martial.

La suite après cette publicité

Wolverhampton : Bentley – Semedo, Dawson, Kilman, Toti – Nunes, Neves, Lemina, Neto – Cunha, Diego Costa.