La Coupe de France presque condamnée ?

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a remporté la treizième Coupe de France de son histoire en battant l’AS Saint-Etienne (1-0) dans une finale décalée en raison de la pandémie de coronavirus. Mais s’il s'est battu pour que l’édition 2020 aille jusqu’à son terme, Noël Le Graët a avoué récemment qu’il n’était pas sûr de pouvoir refaire le même exploit en 2021. Suite à l’arrêt du sport amateur, le calendrier de la compétition avait été fortement chamboulé. Et dans une interview accordée à France 3 Bretagne publiée le 27 novembre dernier, mais très peu relayée, le président de la FFF a fait savoir qu’il était très pessimiste concernant la tenue de la compétition en 2021.

« Je pensais qu’on aurait pu jouer un peu plus vite. Si j’écoute bien ce qui a été dit hier soir (le jeudi 26), on ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le 20 ou le 21 janvier, ça fait démarrer en février. C’est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu’à fin juillet. La décision d’hier soir mérite une réunion importante à la Fédération la semaine prochaine pour imaginer un calendrier qui puisse tenir la route, aussi bien pour le football pro que pour le football amateur. » La Coupe de France 2021 est plus que jamais menacée.