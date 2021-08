Ronaldinho heureux du sacre de Lionel Messi et l'Argentine à la Copa América

Le Ballon d'Or 2006 Ronaldinho a accordé un entretien au commentateur espagnol Ibai Llanos dans une diffusion en direct sur la plateforme Twitch. L'ex-attaquant du FC Barcelone a répondu à plusieurs questions sur son après-carrière : «Je me consacre à jouer des matchs entre retraités. Nous profitons de l'occasion pour être ensemble et voir nos amis. Le football fait partie de ma vie et le restera pour toujours. Tout ce que j'ai vécu a été génial. Maintenant, c'est beaucoup plus agréable. [...] Je ne peux pas m'imaginer en tant qu'entraîneur».

L'ex-international brésilien (97 sélections, 33 buts) s'est exprimé sur son ancien coéquipier au Barça Lionel Messi, en avouant qu'il était heureux pour lui à l'annonce de la victoire de l'Albiceleste en finale de la Copa América face au Brésil : «j'étais triste parce que le Brésil a perdu, mais très heureux pour Leo. C'est ce qui lui manquait dans l'équipe nationale. Voir mes amis heureux me rend heureux aussi». Il a également remémoré ses bons souvenirs avec l'Argentin à son arrivée chez les Blaugranas : «j'ai eu la chance d'arriver au Barça à une époque où il n'y avait pas beaucoup de changements. Nous avons fait l'histoire. C'était spectaculaire, ce sont de très belles années».