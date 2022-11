Monaco : Maghnes Akliouche sera désormais représenté par DW sports Management

Maghnes Akliouche a changé de représentants. Le grand espoir de l’AS Monaco et de l’équipe de France U20, qui a participé à six rencontres de Ligue 1 et une seule d'Europa League cette saison, va désormais être représenté par DW sports Management.

Pour rappel, la structure gère déjà les intérêts de plusieurs stars montantes du ballon rond telles que Arnaud Kalimuendo (Rennes), Aster Vranckx (AC Milan) ou bien encore Moses Simon (Nantes) et Mohamed Elneny (Arsenal).