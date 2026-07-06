Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre est sous le choc après sa qualification historique

L’Angleterre a marqué les esprits en renversant le Mexique. Réduits à dix après l’expulsion de Jarell Quansah à la 54e minute contre le Mexique, les Three Lions ont résisté dans un Estadio Azteca incandescent malgré les effets de l’altitude et une atmosphère complètement folle (3-2). Une performance qui a déclenché une véritable vague d’enthousiasme outre-Manche, où les médias saluent déjà l’un des plus grands exploits de l’histoire récente de la sélection, après un démarrage poussif.

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Le Guardian n’a pas hésité à qualifier cette victoire de « plus belle en phase finale de Coupe du monde depuis 1966 », tandis que la BBC y voit « l’un des plus grands résultats de l’Angleterre dans l’histoire du Mondial ». De son côté, The Sun voit un match « épuisant, haletant, déroutant et tout simplement incroyable », estimant que cette génération a enfin tourné la page du traumatisme de 1986. Le quotidien ironise même sur les supporters anglais, « probablement trop ivres pour apprécier pleinement ce classique », alors que Jude Bellingham, auteur d’un doublé, a été désigné comme héros de la nuit.

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Une statue pour Jude Bellingham

Le Daily Mirror a même renommé la rencontre « Altitude-Belltitude » pour souligner l’influence du milieu du Real Madrid. «L’ambiance était de loin la meilleure que j’aie connue en sélection. Ce pays, en tant que nation de football, est magnifique. L’accueil à notre descente d’avion, bien qu’hostile, était beau à voir : c’était formidable de voir à quel point un pays peut être passionné par son équipe», a expliqué le Merengue, célébré par l’ensemble de son groupe après la qualification.

Cet exploit ravive surtout les rêves d’un deuxième titre mondial, soixante ans après le sacre de 1966. Wayne Rooney estime désormais que cette équipe « est capable de remporter la Coupe du Monde », tandis que The Telegraph voit dans cette soirée « le genre de performance fondatrice capable de mener à quelque chose de grand ». «S’il y a une équipe qui a du cœur et de la conviction, c’est bien celle-ci. Ils l’ont fait grâce à leur seule volonté. C’est indescriptible. Un match mythique, un stade mythique. Nous avons surmonté tant d’adversité aujourd’hui. Je suis très fier», a réagi Thomas Tuchel, également grandement salué par la presse britannique alors qu’un choc contre la Norvège attend les Three Lions pour les quarts de finale.