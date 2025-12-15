OL : John Textor pense être victime d’un complot !

John Textor continue de faire parler de lui. Évincé de la présidence de l’OL quelques heures après l’annonce de la rétrogradation administrative du club en Ligue 2, le 24 juin dernier, l’homme d’affaires américain a profité d’un passage sur RMC pour fustiger, une nouvelle fois, la DNCG. Mais ce n’est pas tout. Invité de Rothen s’enflamme, le sulfureux dirigeant a également dévoilé les coulisses de la nomination de Michele Kang à la tête des Gones. «Je dirais qu’à peu près 30 jours avant l’audition devant la DNCG, je savais que j’avais des problèmes avec la gouvernance du football français. J’ai pris le thé avec Michele Kang, un soir à Paris. Je lui ai demandé de réfléchir à l’idée d’être co-présidente ici, au moins, à cause de ces problèmes. Nous savions que politiquement, avec la gouvernance, ma nature amusante et disruptive n’était pas bonne pour ma relation avec la DNCG et je lui ai demandé de réfléchir à prendre ce poste. Avec la relégation, c’est devenu nécessaire. La seule façon de passer l’appel, c’était de changer de dirigeant», a tout d’abord confié l’ex-boss de l’OL.

Assurant ne pas s’impliquer dans les décisions actuelles du club rhodanien et n’hésitant pas à complimenter le travail effectué par l’Américaine depuis sa prise de fonction, Textor a cependant également sous-entendu qu’il était, à son sens, victime d’un complot… «Elle va beaucoup mieux gérer les relations ici, elle le fait déjà mieux que moi. Elle y consacre du temps, elle construit ces relations. Elle faisait déjà ce travail pour la section féminine. Elle était souvent à Paris, souvent à Lyon. Elle avait cette envie de s’investir dans ce domaine, elle est meilleure que moi là-dessus. Je pense que dans les prochaines semaines, tout le monde va commencer à voir les chiffres, au fur et à mesure que je partagerai davantage sur ce qui a réellement été présenté à la DNCG. Je ne vois aucune différence entre le budget que j’ai présenté en mai-juin 2024 et le budget que nous avons aujourd’hui, et pourtant, l’un se fait reléguer et le dirigeant suivant est promu immédiatement derrière. Ça me paraît clair». Une nouvelle sortie qui risque de faire jaser…