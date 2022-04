Mercato : le Bayern Munich met un gros coup de pression à Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich aime avoir un coup d'avance. Par le passé, les Allemands ont souvent bouclé des transferts dès le mercato d'hiver afin d'éviter l'agitation du marché estival et surtout de surpayer des joueurs. Partant de là, on comprend mieux pourquoi les Bavarois sont embarrassés ces dernières semaines. En effet, ils doivent gérer plusieurs dossiers brûlants en interne dont le plus important est celui concernant Robert Lewandowski.

Le Bayern Munich se prépare à tous les cas de figure

A 33 ans, l'attaquant arrivera en fin de contrat dans une année. Lassé d'attendre une proposition de la part de ses dirigeants, le Polonais a cédé aux avances du FC Barcelone, qui veut en faire son attaquant vedette et qui lui propose un contrat de 3 ans. Mais le Bayern Munich a annoncé publiquement qu'il ne comptait pas lâcher son joueur. Pourtant, Mundo Deportivo a révélé hier qu'un montant de 40 millions d'euros pourrait convaincre les Munichois.

Toutefois, Sport 1 explique ce jeudi que Lewy ne veut pas prendre de décision définitive tant que son conseiller, Pini Zahavi, n'a pas rencontré le Bayern Munich. Ce qui devrait intervenir dans les prochains jours et pas plus tard que début mai. Le média allemand ajoute que la position des Allemands est claire : ils ne lâcheront pas le Polonais sans avoir signé un successeur du même standing. Ce qui laisse peu d'options, peut-être celle menant à Haaland.

Les Allemands veulent que tout soit réglé avant la fin de saison

Si jamais ils ne trouvaient pas un joueur à leur goût, alors les dirigeants du club, qui se préparent à plusieurs scénarios, seraient prêts à aller au bout du contrat de Lewandowski, quitte à ce qu'il parte libre en 2023. Une sacrée stratégie de la part des Bavarois qui veulent aussi éviter de polluer leur été avec le mercato. Sport 1 précise donc que ces derniers jours, plusieurs discussions ont eu lieu entre Julian Nagelsmann et ses dirigeants, à savoir Oliver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidzic (directeur sportif).

Les trois hommes ont évoqué l'année prochaine et ont convenu qu'ils voulaient être fixés avant la fin de saison sur les joueurs libres en 2023 comme Lewandowski. Mais il y a aussi Manuel Neuer, Thomas Müller et Serge Gnabry. Pour les deux premiers cités, les prolongations sont presque bouclées. En revanche, pour Gnabry c'est le flou total. Pour prolonger, le joueur veut être au cœur du jeu et surtout avoir un salaire équivalent à ceux de Leroy Sané et Kingsley Coman, soit environ 15 millions d'euros. Malgré des discussions avec son club, rien n'a vraiment avancé. Un départ n'est donc pas impossible cet été pour lui comme pour Lewy, que le Bayern Munich ne lâchera pas comme ça. Le Barça et les autres clubs sont prévenus !