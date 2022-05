JT Foot Mercato : le Bayern Munich sens dessous dessus

La suite après cette publicité

Les grosses pistes du Bayern pour le mercato

Les joueurs de Julian Nagelsmann auront à cœur de se racheter après une campagne de Ligue des Champions ratée cette saison. Pour se faire, le «Rekordmeister» voit les choses en grand. Le club allemand a annoncé ce lundi le départ de Corentin Tolisso en fin de contrat. De son côté, Sadio Mané aurait choisi le club allemand pour la suite de sa carrière. Il devrait quitter Liverpool après la défaite en finale de Ligue des Champions et s'engager pour les 3 prochaines saisons contre un chèque compris entre 40 et 50 M€. Une probable arrivée qui scelle un peu plus le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. Serge Gnabry et Leroy Sané pourraient aux aussi changer d'air cet été, le club bavarois ne les retiendra pas. En revanche, Piotr Zieliński du Napoli et Ryan Gravenberch de l'Ajax devraient garnir les rangs du Bayern dans les prochaines semaines.

Le mercato s'annonce mouvementé pour le Real Madrid

Après le sacre en Ligue des Champions, la Casa Blanca pense déjà à dégraisser son effectif en vue de la saison prochaine. Marcelo, Gareth Bale et Isco doivent désormais se trouver un nouveau club, pendant que Luka Modrić devrait prolonger. Les attaquants Luka Jović et Mariano Diaz sont poussés vers la sortie, alors que l'avenir de Marco Asensio et Dani Ceballos reste flou dans la capitale espagnole. Dans le sens des arrivées, les Merengues comptent sur Rafael Leão pour palier à l'échec Kylian Mbappé. L'AC Milan a fixé son prix à 150 M€ et la direction lombarde ne veut pas absolument pas le vendre. Une arrivée est quasiment acté, c'est celle d'Antonio Rüdiger. Un latéral droit est aussi attendu, le nom de Pedro Porro, défenseur du Sporting, est ainsi revenu sur la table ces dernières semaines. Mais la Maison Blanche veut faire un coup avec Aurélien Tchouaméni. Selon nos informations, le Real vient de franchir une nouvelle étape dans ce dossier avec une offre de plus 80 M€ envoyée à l'AS Monaco.

Le FC Nantes veut s'offrir Arkadiusz Milik

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Arkadiusz Milik voit un prétendant pour le moins surprenant se manifester. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa après sa victoire finale en Coupe de France, le FC Nantes compte bien profiter du mercato estival pour se renforcer. Les Canaris, sous l'impulsion de leur président Waldemar Kita, rêveraient de s'offrir le Polonais. Cette approche nantaise pourrait-elle intéresser le numéro 9 des Phocéens, et ce, à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, prévue au Qatar ? Comment conclure cette transaction ? Un transfert entre 12 et 15 millions ? Un prêt ? Affaire à suivre.