Mondial 2026 : c’est la guerre entre Ligue 1+ et beIN Sports
La FIFA va devoir trancher et l’instance dirigeante du football mondial est quelque peu gênée. Alors qu’elle s’était entendue avec la plate-forme Ligue 1+ pour la diffusion des 104 matches de la Coupe du Monde 2026 en échange de 20 M€ et que le diffuseur avait renvoyé le contrat rédigé par la FIFA, beIN Sports a fait irruption au dernier moment.
La chaîne qatarie assure avoir offert plus d’argent que Ligue 1+, mais le malaise est palpable puisque personne ne voit l’intérêt de la FIFA de finaliser son deal avec Ligue 1+ si elle a reçu plus d’argent de la part d’un autre groupe. Aujourd’hui, L’Équipe nous apprend que beIN Sports tente vraiment de faire capoter le deal avec Ligue 1+, car le groupe présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé à la FIFA d’inclure une offre pour le Mondial 2030 dans sa proposition pour l’édition de 2026. Tout ce petit monde attend désormais la réponse d’une FIFA plus qu’embarrassée.
