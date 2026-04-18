Man United : le record historique fou que peut battre Bruno Fernandes

Plus que jamais cette saison, Bruno Fernandes porte Manchester United. En déplacement à Stamford Bridge pour affronter Chelsea, dans le cadre de la 33e journée de Premier League, les Red Devils ont une nouvelle fois pu compter sur une offrande de leur capitaine. En effet, le milieu portugais de 31 ans a délivré sa 18e passe décisive cette saison en championnat, pour l’ouverture de Matheus Cunha peu avant la mi-temps (43e, 0-1).

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Meilleur passeur de Premier League, loin devant Rayan Cherki et ses dix assists, l’ancien milieu offensif du Sporting Club de Portugal a largement dépassé son précédent record personnel avec les Red Devils (12 - lors de l’exercice 2020/2021). Il est également à deux offrandes du record de passes décisives sur une seule saison de PL (20), détenu par Thierry Henry (2002/2003) et Kevin De Bruyne (2019/2020). À noter que Bruno Fernandes a également marqué huit réalisations cette saison.