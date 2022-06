UEFA : la comparaison osée d'Aleksander Ceferin pour défendre les calendriers surchargés

Voilà une nouvelle sortie d'Aleksander Ceferin qui devrait faire couler pas mal d'encre. Interrogé par La Gazzetta dello Sport ce samedi au sujet des calendriers surchargés dont se plaignent assez régulièrement les acteurs du ballon rond, la président de l'UEFA s'est laissé aller à comparaison assez osée. « C’est facile de toujours attaquer l’UEFA et la FIFA. Le discours est simple. Si tu joues moins, les salaires baissent. Ceux qui devraient vraiment se plaindre, ce sont les ouvriers dans les usines qui gagnent 1000 euros par mois », a ainsi lâché le dirigeant slovène de 54 ans.

Cette intervention médiatique intervient dans un contexte qui plus est extrêmement délicat en raison de l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais surtout de la façon dont les travailleurs ayant œuvré à la construction des stades, par exemple, ont été traités. D'après les chiffres publiés par The Guardian en février 2021, pas moins de 6 500 travailleurs migrants seraient décédés dans les chantiers de construction des stades qataris. Récemment, Kevin De Bruyne a par exemple enragé contre la Ligue des Nations et le rythme effréné que cela imposait aux joueurs après une saison déjà bien remplie.