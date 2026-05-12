Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 de la Suède avec Isak et Gyökeres mais sans Bardghji et Kulusevski

Dans moins d’un mois, la Coupe du Monde 2026 va débuter et les équipes commencent à sortir leurs listes pour l’occasion. Ainsi, la Suède qui était absente en 2022 fait son grand retour quatre ans plus tard et vient de livrer son groupe de 26 joueurs pour la compétition. On y retrouve des cadres à l’instar du duo Viktor Gyökeres et Alexander Isak.

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Certains joueurs importants comme Emil Holm, Isak Hien, Viktor Lindelöf, Lucas Bergvall ou encore Anthony Elanga sont de l’aventure. En revanche pas de Roony Bardghji qui n’a pas forcément assez joué au FC Barcelone ni même de Dejan Kulusevski (Tottenham) toujours blessé. Autre joueur important, Hugo Larsson n’est pas sélectionné. La Suède figure dans le groupe F avec le Japon, la Tunisie et les Pays-Bas.

La liste des 26 de la Suède

Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) et Jacob Zetterström (Derby County)

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Défenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmunsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (Sankt. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo) et Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Milieux : Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Elliot Stroud (Mjällby), Jesper Karlström (Udinese), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos) et Mattias Svanberg (Wolfsbourg)

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Attaquants Taha Ali (Malmö), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Gustaf Nilsson (FC Bruges), Alexander Isak (Liverpool) et Benjamin Nygren (Celtic Glagsow)