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Primera Division

River Plate : Pablo Longoria veut recruter un ancien de Ligue 1

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pablo Longoria @Maxppp

Rien n’est encore officiel, mais les médias argentins l’affirment en chœur depuis plusieurs jours : Pablo Longoria sera le prochain directeur sportif de River Plate. L’Espagnol doit encore être intronisé, mais selon Luciano Castañares, journaliste argentin suiveur des Millonarios pour La Página Millonaria, l’ancien patron de l’Olympique de Marseille tenterait déjà de recruter son premier renfort. Une cible qu’il a côtoyée en Ligue 1 du côté de Monaco.

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« Parallèlement à l’arrivée de Longoria, River a déjà entamé des contacts et prépare une première offre pour Guillermo Maripán. Elle sera soumise en juin, lorsque le Chilien sera libre de tout engagement avec le Torino, en Italie. Le club prépare une offre de 18 mois pour s’attacher les services du défenseur central. Le nouveau directeur sportif de River l’apprécie car, lorsque Maripán jouait à Monaco, Pablo Longoria était directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Il a tenté de le recruter à deux reprises, mais cela n’a pas abouti », a confié Castañares.

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