Ligue Europa : l’OL et Aston Villa en 1/8es, Porto accroche Plzen sur le fil

Il fallait une bonne dose de détermination et des moyens peu conventionnels pour visionner ce Young Boys - OL, absent des écrans français à cause d’un sponsor de trading proscrit. Ce match se méritait, mais l’ennui n’a pas vraiment récompensé tous les efforts fournis pour le trouver même si Lyon a assuré l’essentiel en se qualifiant pour les 1/8es de finale de Ligue Europa. Les 45 premières minutes furent d’une grande monotonie malgré une domination territoriale à l’avantage des Lyonnais, et il aura fallu patienter jusqu’au temps additionnel pour voir Maitland-Niles faire basculer la rencontre après un numéro de Pavel Sulc (45+1e, 0-1), visiblement décidé à commencer 2026 comme il avait terminé 2025.

À la décharge des Gones, cet excès de prudence pouvait aussi tenir aux risques engagés de jouer sur un terrain synthétique, aussi dangereux qu’imprévisible pour les appuis. C’est probablement pour cette raison que Corentin Tolisso avait été laissé au frigo par Fonseca au coup d’envoi (Endrick, Nartey, Hateboer et Ghezzal, n’étaient, eux, pas qualifiés pour le match, tandis qu’Abner était blessé). Au rayon des mauvaises nouvelles, on notera en revanche la sortie de Nicolas Tagliafico à la pause, peut-être par précaution après la chute d’un joueur suisse sur sa jambe en première période.

L’OL devra finir dans le top 2 pour recevoir au retour jusqu’à la fin de la compétition

Quant à Orel Mangala, il a rejoué une mi-temps complète pour la première fois depuis sa grave blessure. Les bonnes nouvelles l’emportent donc sur les mauvaises, qui auraient pu être plus nombreuses si l’arbitre avait estimé que Cordova ne faisait pas action de jeu sur le but d’Alvyn Sanches, consécutif à une relance ratée de Kluivert (61e), ou si Virginius avait frappé le poteau rentrant et pas sortant (77e). Il reste qu’avec 18 points après 7 journées, l’OL peut envisager l’avenir assez sereinement. L’enjeu sera désormais de terminer dans les deux premiers pour s’assurer de recevoir au match retour pour le reste de la compétition.

Il en sera de même pour Aston Villa, 18 points aussi après son succès sur la pelouse de Fenerbahçe grâce au premier but de Jadon Sancho depuis 239 jours (0-1). En revanche, la sensation Midtjylland s’est écroulée à la dernière minute face à Brann (3-3) et devra attendre l’ultime journée pour connaître son sort. Bologne a de son côté accroché le Celtic (2-2) grâce à ses ex de Ligue 1 : Dallinga et Jonathan Rowe, auteur d’un superbe but du pied gauche, tandis que Porto a accroché Plzen dans les dernières minutes grâce à Gul (1-1). Après Nice, déjà éliminé, le Maccabi Tel-Aviv et Malmö ont, eux, pris la porte suite à leurs défaites du soir contre Fribourg et l’Etoile Rouge de Belgrade.

Le classement complet de la Ligue Europa

Tous les résultats de 18h45 :

Bologne-Celtic : 2-2 (Dallinga, Rowe ; Hatate, Trusty)

Brann-Midtjylland : 3-3 (Holm, Kornvig, Soltvedt ; Erlic x2, Junior Brumado)

Fenerbahçe-Aston Villa : 0-1 (Sancho)

Feyenoord-Sturm Graz : 3-0 (Watanabe, Hadj Moussa, Borges)

Fribourg-Maccabi Tel Aviv : 1-0 (Matanovic)

Malmö-Etoile Rouge : 0-1 (Kostov)

PAOK-Betis : 2-0 (Zivkovic, Giakoumakis)

Plzen-Porto : 1-1 (Cerv ; Gul)

Young Boys-OL : 0-1 (Maitland-Niles)