Billets, parking, voyage… les prix totalement délirants de la Coupe du Monde 2026

Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du Monde 2026 promet un spectacle planétaire inédit, avec un nombre record d’équipes participantes. Oui mais voilà, à un peu plus de trois mois du début de la compétition, les polémiques s’enchaînent. Entre le contexte géopolitique plus que tendu, le malaise autour de la proximité affichée entre Donald Trump et Gianni Infantino ou encore les tarifs démentiels proposés pour assister aux rencontres, de nombreuses voix se lèvent contre la grand-messe du football.

Le prix des billets s’envole

Il faut dire que pour les supporters qui assisteront à l’événement, la note s’annonce d’ores et déjà très salée. Selon plusieurs estimations relayées par la presse américaine, les billets pour la finale pourraient ainsi atteindre jusqu’à 8 680 dollars, tandis que les places les moins chères débuteraient autour de 2 000 dollars. Avant cela, il faudra également sortir le chéquier. Selon l’association Football Supporters Europe (FSE), le dossier de candidature promettait des billets à partir de 21 dollars, mais les billets les moins chers sont, aujourd’hui, à 60 dollars (Autriche-Jordanie ou Brésil-Haïti).

Par ailleurs, comptez à minima 200 dollars pour les matches des nations majeures. Des montants XXL qui ne manquent logiquement pas de faire réagir. «C’est pitoyable. Depuis des années, en France comme à l’étranger, on se bat pour un tarif populaire, et, là, le rêve américain s’éloigne… On est abasourdis. C’est la honte du football», s’insurgeait, à ce titre, Yannick Vanhée, le président de la Fédération des associations nationales de supporters des Bleus dans le journal L’Équipe. Si la FIFA a depuis réservé un quota de billets à 60 dollars pour les associations de supporters, cette politique tarifaire fait grincer des dents.

Les plateformes de revente n’arrangent rien…

«Vous avez, notamment aux États-Unis, quelque chose qui s’appelle la tarification dynamique, ce qui fait que les prix augmentent ou diminuent en fonction de la demande et l’affiche du match», préférait lancer Gianni Infantino. Une manière de se dédouaner en imputant ces prix exorbitants à la logique de marché. Si de nouveaux billets seront proposés à partir du mois d’avril selon le principe du premier arrivé, premier servi, les plateformes de revente - où le revendeur est libre du prix fixé - n’arrangent pas non plus la situation. Une place en haut des gradins (catégorie 3) pour Mexique-Afrique du Sud passe ainsi de 895 à 5324 dollars. Pour France-Sénégal, des billets sont proposés presque au quintuple du prix de base (1.000 dollars contre 219). Pire encore, l’achat des billets ne sera pas le seul coût pour les plus motivés. Loin s’en faut.

Les supporters étrangers devront notamment composer avec le coût élevé des vols internationaux, des hébergements et des déplacements sur place. Dans certaines villes hôtes, comme Los Angeles, le stationnement près des stades pourrait atteindre jusqu’à 300 dollars (100 dollars à Atlanta). À ces frais s’ajouteront également certaines formalités administratives, notamment pour les visiteurs étrangers qui devront par exemple s’acquitter d’un visa touristique facturé environ 185 dollars. Enfin, pour les amoureux du ballon rond ne disposant pas du précieux sésame pour pénétrer dans les enceintes, écrans géants et fan-zones pourront les consoler mais, là-encore, en échange de quelques billets. Vous l’aurez compris, cette Coupe du Monde 2026 s’annonce hors de prix…