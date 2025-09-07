Ballon d’Or, Coupe du Monde, Xabi Alonso… les nouvelles confidences de Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé veut se mettre «minable». Critiqué pour sa première saison sous le maillot du Real Madrid malgré des statistiques individuelles plus qu’honorables, le capitaine des Bleus, buteur face à l’Ukraine vendredi dernier, a bien l’intention de tout rafler à l’aube de cette saison 2025-2026. Fort de 4 buts en 6 rencontres toutes compétitions confondues avec les Merengues depuis la reprise, l’international français (91 sélections, 51 buts) - qui veut dépasser un certain Thierry Henry - a d’ailleurs annoncé la couleur au micro de Téléfoot.

Mbappé veut tout rafler…

«C’est un début de saison particulier parce qu’on retrouve les Bleus, on commence la grande aventure de la Coupe du Monde 2026 donc on sait que c’est toujours un moment particulier, on est prêts et déterminés. On n’est plus beaucoup à être champions du monde (dans le groupe) ou de 2022. Ca prouve la richesse du vivier. On veut toujours gagner, c’est une compétition tellement spéciale. On est obligés de se mettre minable pour avoir l’infime chance de gagner cette compétition», a tout d’abord lancé l’ancien Monégasque ce dimanche.

Outre l’objectif d’offrir une troisième étoile à la France, Mbappé a affiché ses ambitions avec le Real Madrid. «Je veux gagner des titres, avoir la sensation de donner la plénitude de mon football, être en bonne santé, mais aussi être content de mon football, après la finalité ce sont les trophées et c’est ce qui permet de laisser un héritage». Plus déterminé que jamais, l’ex-attaquant du PSG semble d’ailleurs retrouver une condition physique optimale. Une montée en puissance que le principal concerné a d’ailleurs justifié par un temps de récupération plus important que d’habitude au cours de l’été.

… et rassure sur sa forme physique et mentale

«Je me sens bien, j’ai eu des vacances, j’ai eu plus de temps, ce que je n’avais pas eu forcément les dernières années. J’ai pu bien travailler, revenir avec les idées claires. Ce n’est que le début de la saison, ça commence bien. J’ai eu plus de temps cet été. Je me sens bien, je suis content. J’ai digéré mon arrivée à Madrid, c’est génial de jouer là-bas. L’Espagne me donne énormément de respect, c’est un pays qui me donne de l’affection et de la reconnaissance, je suis béni d’être là-bas». Sur son petit nuage, KM10 a d’ailleurs profité de cet échange pour adresser quelques mots à son entraîneur, Xabi Alonso.

«Il y a beaucoup de clarté dans ce qu’il veut, il est très exigeant, il a faim, il transmet cette faim, on doit encore s’améliorer. On a montré que des échantillons, on doit tous travailler pour se mettre dans les meilleures conditions», notait ainsi le Bondynois avant de revenir sur l’attribution de son nouveau numéro sous les couleurs madrilènes, le numéro 10. «J’étais en vacances, le club m’a appelé, j’aime bien et j’ai dit ok, c’est tout, ce n’était pas très compliqué (rires)». Pour conclure, celui qui a une nouvelle fois poussé pour Ousmane Dembélé dans la course au prochain Ballon d’Or n’a pas manqué de rappeler qu’il espérait toujours autant remporter cette précieuse récompense individuelle.

«C’est dans la tête de tous les joueurs. Ça passe par des trophées collectifs. Je ne brise pas de tabou, si je fais une saison aboutie et que je gagne des trophées, je veux le gagner aussi. Il faut être concentré sur le fait d’aider mes équipes et gagner des trophées», notait en ce sens le droitier d’1m78. Autant d’ambitions affichées que Kylian Mbappé tentera désormais de concrétiser dans les mois à venir. Prochain rendez-vous ? La réception de l’Islande, mardi soir, au Parc des Princes dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Une nouvelle occasion pour lui de marquer l’histoire des Bleus puisqu’en étant décisif, il pourrait officiellement dépasser Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs…