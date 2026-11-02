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Les 26 nommés pour le onze de l’année FIFPro avec Messi et Cristiano Ronaldo

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo en action avec Al-Nassr @Maxppp

Comme chaque année, la FIFPro dévoile l’identité des joueurs pouvant figurer dans leur onze de l’année. Et cette saison, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde ont beaucoup pesé. 26 joueurs ont été nommés dont 4 joueurs français. On retrouve ainsi William Saliba, Dayot Upamecano, Kylian Mbappé et Michael Olise.

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FIFPRO
🚨 Here's the 26-player shortlist for the 2026 FIFPRO Men's #World11, decided by 19,806 professional men's footballers worldwide:

🇧🇪 @ThibautCourtois
🇦🇷 @EMartinez
🇪🇸 @DaviidRaya1

🇪🇸 Pau Cubarsi
🇪🇸 @Cucurella3
🇳🇱 Virgil van Dijk
🇧🇷 Gabriel
🇲🇦 @AchrafHakimi
🇵🇹 Nuno Mendes
🇫🇷 William Saliba
🇫🇷 Dayot Upamecano

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham
🇵🇹 @B_Fernandes8
🇦🇷 Enzo Fernandez
🇪🇸 @Pedri
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice
🇪🇸 Rodri
🇵🇹 @Vitinha

🇳🇴 @Erling
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @HKane
🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia
🇫🇷 @KMbappe
🇦🇷 Lionel Messi
🇫🇷 Michael Olise
🇵🇹 @Cristiano
🇪🇸 Lamine Yamal

💬 Who's making the final #World11?

🏆 09.11.2026
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Le Paris Saint-Germain a glissé plusieurs joueurs dans sa liste puisque Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont été nommés. On retrouve également Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Les 26 nommés FIFPRO

Gardiens : Thibaut Courtois, Emiliano Martinez et David Raya

Défenseurs : Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba et Dayot Upamecano

Milieux : Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Pedri, Declan Rice, Rodri et Vitinha

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Attaquants : Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal

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Dayot Upamecano
William Saliba
Michael Olise
Kylian Mbappé
Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia
Nuno Mendes
Vitinha

En savoir plus sur

Dayot Upamecano Dayot Upamecano
William Saliba William Saliba
Michael Olise Michael Olise
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia
Nuno Mendes Nuno Mendes
Vitinha Vitinha
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