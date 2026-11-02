Les 26 nommés pour le onze de l’année FIFPro avec Messi et Cristiano Ronaldo
Comme chaque année, la FIFPro dévoile l’identité des joueurs pouvant figurer dans leur onze de l’année. Et cette saison, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde ont beaucoup pesé. 26 joueurs ont été nommés dont 4 joueurs français. On retrouve ainsi William Saliba, Dayot Upamecano, Kylian Mbappé et Michael Olise.
🇧🇪 @ThibautCourtois
🇦🇷 @EMartinez
🇪🇸 @DaviidRaya1
🇪🇸 Pau Cubarsi
🇪🇸 @Cucurella3
🇳🇱 Virgil van Dijk
🇧🇷 Gabriel
🇲🇦 @AchrafHakimi
🇵🇹 Nuno Mendes
🇫🇷 William Saliba
🇫🇷 Dayot Upamecano
🏴 Jude Bellingham
🇵🇹 @B_Fernandes8
🇦🇷 Enzo Fernandez
🇪🇸 @Pedri
🏴 Declan Rice
🇪🇸 Rodri
🇵🇹 @Vitinha
🇳🇴 @Erling
🏴 @HKane
🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia
🇫🇷 @KMbappe
🇦🇷 Lionel Messi
🇫🇷 Michael Olise
🇵🇹 @Cristiano
🇪🇸 Lamine Yamal
💬 Who's making the final #World11?
🏆 09.11.2026
Le Paris Saint-Germain a glissé plusieurs joueurs dans sa liste puisque Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont été nommés. On retrouve également Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
Les 26 nommés FIFPRO
Gardiens : Thibaut Courtois, Emiliano Martinez et David Raya
Défenseurs : Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba et Dayot Upamecano
Milieux : Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Pedri, Declan Rice, Rodri et Vitinha
Attaquants : Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal
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