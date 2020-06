Le calendrier de reprise de la Premier League est tombé !

La Premier League est bientôt de retour ! Après l’annonce officielle du feu vert des autorités locales pour la reprise du championnat le plus regardé au monde, Skysports et le reste des médias anglais viennent de publier le programme officiel des festivités. L’entrée sera servie le mercredi 17 juin à 19h (heure française) avec le match entre Aston Villa et Sheffield United. La journée se conclura avec un choc en guise de plat principal, à savoir un alléchant Manchester City-Arsenal à 21h15.

Deux jours plus tard, vendredi 19 juin, les hostilités reprendront avec un nouveau duel au sommet entre Tottenham et Manchester United (21h15). Leader du classement de Premier League (avec 25 points d’avance sur les Citizens), Liverpool redémarrera sa saison avec le derby de la Mersey contre Everton le dimanche 21 juin à 20h.

Un choc dès la première journée de reprise

Pour rappel, les hommes de Jürgen Klopp ne sont qu'à deux victoires du sacre officiel, trente ans après avoir soulevé le trophée pour la dernière fois. Un événement qui pourrait se produire le mercredi 24 juin contre Crystal Palace (21h15) en cas de succès face aux Toffees. Malheureusement pour les supporters des Reds, cette rencontre prévue à Anfield a de fortes chances de se jouer à huis clos.

En cas de scénario favorable, le titre ne pourrait donc pas se célébrer dans l’antre du champion d’Europe en titre. Enfin, à noter que Chelsea reprendra la compétition le dimanche 21 juin à 17h15 sur le terrain d’Aston Villa. Autre prétendant au Big Four, Leicester attendra le mardi 23 juin à 19h pour rechausser les crampons à l’occasion de la réception de Brighton.

Le calendrier :

Mercredi 17 juin :

Aston Villa-Sheffield United (19h)

Manchester City-Arsenal (21h15)

Vendredi 19 juin :

Norwich-Southampton (19h)

Tottenham-Manchester United (21h15)

Samedi 20 juin :

Watford-Leicester City (13h30)

Brighton-Arsenal (15h00)

West Ham-Wolverhampton (18h30)

Bournemouth-Crystal Palace (20h45)

Dimanche 21 juin :

Newcastle-Sheffield United (15h)

Aston Villa-Chelsea (17h15)

Everton-Liverpool (20h)

Lundi 22 juin :

Manchester City-Burnley (21h)

Mardi 23 juin :

Leicester-Brighton (19h)

Tottenham-West Ham (21h15)

Mercredi 24 juin :

Manchester United-Sheffield United (19h)

Newcastle-Aston Villa (19h)

Norwich City-Everton (19h)

Wolverhampton-Bournemouth (19h)

Liverpool-Crystal Palace (21h15)

Jeudi 25 juin :

Southampton-Arsenal (19h)

Burnley-Watford (19h)

Chelsea-Manchester City (21h15)

Samedi 27 juin :

Aston Villa-Wolverhampton (13h30)

Dimanche 28 juin :

Watford-Southampton (17h30)

Lundi 29 juin :

Crystal Palace - Burnley (21h)

Mardi 30 juin :

Brighton-Manchester United (21h15)

Mercredi 1er juillet :

Arsenal-Norwich City (19h)

Everton-Leicester (19h)

Bournemouth-Newcastle (19h)

West Ham-Chelsea (21h15)

Mardi 2 juillet :