Le vibrant message du fils de Pélé

Depuis quasiment un mois, le roi Pelé (82 ans) ne vit pas les meilleurs moments de sa vie. Il est hospitalisé à l’hôpital Albert Einstein (São Paulo) et son état n’est pas des plus stable. Il reçoit de la visite et des messages de soutien, comme ceux de ses enfants après avoir passé Noël dans son lit d’hôpital.

Après les messages de soutien de ses filles Flavia Arantes, et Kely Cristina Nascimiento, c’est l’un de ses fils, Edinho, qui s’est exprimé. « Père, ma force est la tienne », a écrit l’ancien gardien de but de Santos sur Instagram.

