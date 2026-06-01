Lille : Olivier Létang explique le choix Davide Ancelotti

Une page s’est tournée à Lille. Après deux ans de bons et loyaux services, Bruno Genesio a rendu son tablier, en laissant la maison lilloise qualifiée directement en Ligue des Champions. En attendant de connaître la direction que prendra la carrière du Lyonnais, les Dogues n’ont pas traîné en intronisant Davide Ancelotti. Un choix qui a pu surprendre. Le jeune Italien de 36 ans n’est pas un inconnu, mais il a passé la majeure partie de sa carrière à épauler son célèbre père Carlo. Sa seule expérience en tant qu’entraîneur numéro 1 n’a pas été fameuse puisqu’Ancelotti a été viré de Botafogo cinq mois seulement après son arrivée.

La suite après cette publicité

Présent face aux médias pour une conférence de presse bilan, le président Olivier Létang a logiquement été questionné sur son choix. Mais avant d’évoquer le fils Ancelotti, le patron du LOSC a expliqué que c’était lui qui avait décidé du départ de Genesio. « Avec Bruno, on a passé deux années extraordinaires avec une dernière année dure, difficile éprouvante sur le plan pro et personnel. J’avais ouvert la porte au mois de janvier et il s’est passé un peu de temps, on est parti sur une autre tendance. J’ai pensé que c’était le meilleur choix pour nous et de garder en souvenir ces deux dernières années. Repartir sur quelque chose de différent », a-t-il confié, avant d’expliquer ce qui a fait pencher la balance en faveur de Davide Ancelotti.

La suite après cette publicité

« On veut être européen tous les ans »

« Davide coche toutes les cases de ce que l’on recherchait. Il a l’expérience du haut niveau, ça fait dix ans qu’il est dans les vestiaires de haut niveau. Il est ouvert à tout, il a refusé beaucoup de projets. L’idée, c’était de repartir sur un cycle différent, avec de la créativité. Le choix de Davide a été assez simple. Il y a eu une seule rencontre, il connaissait parfaitement notre projet. Un coach jeune, corporate, qui n’hésite pas à lancer des jeunes. Je veux un projet dynamique. Quand on a connu des vestiaires de très haut niveau où la pression est énorme, il a l’habitude de ça. » Toujours sous contrat avec la fédération brésilienne (CBF), Ancelotti sera quand même en contact régulier avec le staff lillois durant la Coupe du Monde. Létang a d’ailleurs expliqué qu’il avait laissé le soin à son nouveau coach de terminer sa Coupe du Monde avant de se rendre en France. Mais une fois qu’il aura traversé l’Atlantique, le jeune coach va devoir répondre aux attentes.

« Dans un club, la priorité, c’est d’avoir un club fort et on a des valeurs qui sont immuables : le travail, le combat, la solidarité, ne jamais abandonner. Ce sont des valeurs immuables, quel que soit l’entraîneur. Je veux une équipe qui a de la personnalité. On aime avoir la possession du ballon. Mais tout dépend de l’adversaire. Davide est dans la continuité de ce qu’on a fait. Il apportera sa patte. Je suis pragmatique, je veux gagner. (…) Le contrat d’objectif, c’est de gagner tous les matches. On veut être européen tous les ans. On fait partie des bons élèves, on est deuxième contributeur de points européens sur cinq ans. On a moins de moyens que les autres et on ne s’en plaint pas. La Coupe de France, en cinq ans, on n’a pas fait de demi-finale ou de finale de coupe. Donner beaucoup d’émotions et de plaisir. » Ancelotti est prévenu.