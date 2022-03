Ligue 2 : le Paris FC bat Niort et se rapproche du leader Toulouse, battu à Caen

Après les victoires de Bastia et d'Auxerre plus tôt dans l'après-midi, le multiplex de la 28e journée s'est joué ce samedi soir avec huit rencontres au programme. Le résultat principal de la soirée provient du stade Michel d'Ornano, où le SM Caen a battu Toulouse de belle manière (4-1), malgré une 18e passe décisive de Branco van den Boomen (en 27 matches).

Sur les autres pelouses de l'antichambre du football français, le Paris FC s'est imposé à domicile face à Niort (2-0) et revient à deux unités des Violets, leaders malgré la défaite en Normandie. Le Havre n'a pas profité du faux-pas de Sochaux et s'est incliné à domicile face à Nîmes grâce au 9e but de la saison de Yacine Benrahou. Enfin, en bas de tableau, Dunkerque a profité des nuls de QRM et Grenoble pour sortir de la zone rouge avec sa victoire face à Pau (1-0). Le coup d'envoi entre Amiens et Nancy a été retardé de 15 minutes en raison de débordements dans le parcage visiteurs.

Les résultats complets de la soirée :

Amiens 1-0 Nancy : Akolo (82e)

Caen 4-1 Toulouse : A. Mendy (18e), Court (31e), Oniangue (51e) et Da Costa (71e) / Ratao (49e)

Dunkerque 1-0 Pau : Tchoukounte (31e)

Grenoble 0-0 Rodez

Guingamp 1-1 Quevilly-Rouen : Roux (8e) / I. Soumare (28e)

Le Havre 0-1 Nîmes : Benrahou (45e +1)

Paris FC 2-0 Niort : Name (45e +3) et O. Kante (66e)

Valenciennes 0-0 Dijon