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Jean-Kévin Augustin rebondit en Suisse

Par Sasha Nahon
1 min.
Jean-Kévin Augustin avec Leeds United @Maxppp

Jean-Kévin Augustin rejoint officiellement Yverdon Sport. Libre après une dernière expérience au Motor Lublin, en Pologne, l’attaquant français de 29 ans s’est engagé avec le club suisse jusqu’à l’été 2027. Formé au Paris Saint-Germain, où il a découvert le monde professionnel, Augustin a connu plusieurs expériences en Europe, notamment au RB Leipzig, à l’AS Monaco, à Leeds United, au FC Nantes et au FC Bâle. Avec le club suisse, il avait notamment participé au parcours européen historique de la saison 2022-2023, conclu par une demi-finale de Ligue Europa Conférence.

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Ancien international français chez les jeunes, Jean-Kévin Augustin avait marqué les esprits avec les Bleuets en remportant l’Euro U19 en 2016, compétition dont il avait terminé meilleur buteur avec six réalisations. Avec son expérience du haut niveau et sa polyvalence offensive, l’ancien Parisien vient renforcer le secteur offensif d’Yverdon Sport pour la prochaine saison.

Pub. le - MAJ le
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