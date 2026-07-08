Jean-Kévin Augustin rebondit en Suisse

Jean-Kévin Augustin rejoint officiellement Yverdon Sport. Libre après une dernière expérience au Motor Lublin, en Pologne, l’attaquant français de 29 ans s’est engagé avec le club suisse jusqu’à l’été 2027. Formé au Paris Saint-Germain, où il a découvert le monde professionnel, Augustin a connu plusieurs expériences en Europe, notamment au RB Leipzig, à l’AS Monaco, à Leeds United, au FC Nantes et au FC Bâle. Avec le club suisse, il avait notamment participé au parcours européen historique de la saison 2022-2023, conclu par une demi-finale de Ligue Europa Conférence.

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𝐉𝐄𝐀𝐍-𝐊𝐄́𝐕𝐈𝐍 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍 𝐑𝐄𝐉𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐘𝐒 ✍️🇫🇷



Formé au PSG, passé par Leipzig, Monaco, Nantes et le FC Bâle, l'attaquant s’engage avec Yverdon Sport jusqu’à l’été 2027. Bienvenue, Jean-Kévin 💚



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Ancien international français chez les jeunes, Jean-Kévin Augustin avait marqué les esprits avec les Bleuets en remportant l’Euro U19 en 2016, compétition dont il avait terminé meilleur buteur avec six réalisations. Avec son expérience du haut niveau et sa polyvalence offensive, l’ancien Parisien vient renforcer le secteur offensif d’Yverdon Sport pour la prochaine saison.