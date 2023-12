Barça : Pedri va encore rapporter à Las Palmas

Mardi soir, le FC Barcelone s’est fait peur mais a validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions en venant à bout du FC Porto (2-1). Au stade de Montjuïc, Pedri a participé à la victoire des Catalans contre les Portugais (2-1), près d’un mois après son retour de blessure. En disputant la totalité de la partie, l’international espagnol (18 sélections) s’est conformé à la dernière des clauses de performance stipulée dans son contrat lorsqu’il a signé au Barça en provenance de Las Palmas.

Dans cette perspective, le club basé aux Îles Canaries peut d’ores et déjà se frotter les mains. Comme le rapporte AS ce jeudi, Pedri va générer de nouveaux revenus à son ancienne formation pour avoir disputé 45 minutes ou plus en 100 apparitions sous le maillot blaugrana. Désormais, le coût total du transfert du prodige espagnol est compris entre 18 et 25 millions d’euros grâce à plusieurs bonus. Nul doute, Las Palmas a flairé la bonne affaire pour un joueur vendu à l’origine pour 6 millions d’euros et qui a réussi à faire son trou en Catalogne.